Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанному после митинга в поддержку Фургала во Владивостоке назначили пять суток ареста 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил местному жителю Антону Расину, задержанному после прошедшего в воскресенье несогласованного митинга в поддержку арестованного главы Хабаровского края Сергея Фургала, пять суток ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС рассказала защитник Расина Виктория Нефедова.
"В отношении Расина было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Сегодня в суде это дело было рассмотрено, суд определил наказание в виде административного ареста на пять суток", — рассказала адвокат.
По неподтвержденной пока информации, отметила она, на Расина также составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведения собрания").
Несогласованные акции из-за ареста Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. 18 и 19 июля немногочисленные несогласованные акции прошли также во Владивостоке, после них трое участников были привлечены в административной ответственности.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
ТАСС: последние новости
Получивший два пожизненных срока маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах Получивший два пожизненных срока маньяк из Иркутской области сознался еще в двух убийствах Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины
Комментарии
Криминал , Сергей Фургал , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонский боевик ВСУ снял свою смерть на камеру
Эстонский боевик ВСУ снял свою смерть на камеру
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Ненавистнику «п***в» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Ненавистнику «п***в» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Видео
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение