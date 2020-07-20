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«Ангарский маньяк» сознался еще в двух убийствах 

BFM.RU и ещё 21 12 минут назад
«Ангарский маньяк» сознался еще в двух убийствах
Фото: РИА Новости
Приговоренный к двум пожизненным срокам за убийства бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков признался в еще двух преступлениях — убийствах женщин в период с 1995 по 1998 годы, пишет ТАСС.
По одному из эпизодов ему уже предъявлено обвинение. Это убийство 56-летней женщины в июле 1995 года. До настоящего времени она числилась без вести пропавшей. По второму эпизоду проводятся следственные действия и сбор доказательств. Маньяка этапировали в Иркутскую область из Мордовии, где он отбывал наказание в Торбеевском центре — колонии для пожизненно осужденных.
Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области. Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным орган пришлось проверить порядка 30 тысяч человек. В некоторых случаях на месте преступления обнаруживали следы колес от автомобиля «Нива», правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Он был задержан во Владивостоке в 2012 году.
Изначально маньяка приговорили к пожизненному сроку за убийство 22 женщин. После вынесения вердикта Попков признался еще в 59 убийствах. Суд установил факт 56 убийств. В итоге была доказана причастность бывшего лейтенанта к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова было патологическое влечение к совершению убийств. При этом он был признан вменяемым.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Ангарский маньяк , Михаил Попков , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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