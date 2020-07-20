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83 жертвы: «Ангарский маньяк» признался в ещё двух убийствах 

Павел Тиунов и ещё 26 26 минут назад
83 жертвы: новое признание «ангарского маньяка»
Фото: РИА Новости
Приговоренный к пожизненному лишению свободы за 81 убийство бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков признался ещё в двух преступлениях, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеСледственного управления СК по Иркутской области. Речь идет об убийствах женщин в середине 90-х годов.
Следователи отрапортовали, что Попков рассказал о еще двух жертвах на очередном допросе. С женщинами, по его словам, он расправился в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Экс-милиционер написал явки с повинной. В результате для проведения следственных действий его этапировали из колонии особого режима в Мордовии, где он отбывает наказание, в следственный изолятор No1 города Иркутска.
«Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал», — говорится в сообщении.
В январе 2015 года, как сообщал «Рамблер», Михаил Попков был признан виновным в убийстве 22 женщин и приговорен к пожизненному лишению свободы. Во время судебного расследования он написал ещё около 20 явок с повинной о новых преступлениях. В декабре 2018 года экс-милиционера признали виновным еще в 60 убийствах и назначили ему еще один пожизненный срок. В результате Попков стал самым «кровожадным» маньяком в истории СССР и современной России, обогнав по количеству жертв Андрея Чикатило.
Комментарии 2
Криминал , Происшествия , Ангарский маньяк , Андрей Чикатило , Михаил Попков , СКР , ФСИН , Иркутская Область
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