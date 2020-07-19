Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Зятя экс-президента Грузии задержали за драку и незаконное ношение оружия

РИА Новостииещё 1
1 час назад
Комментарии
Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури, задержан за потасовку и незаконное ношение огнестрельного оружия, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Зятя экс-президента Грузии задержали за драку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
МВД Грузии пока не обнародовал детали инцидента, подтвердив при этом информацию о задержании Гогочури.
По данным ТВ, накануне в гостинице "Параграф" в курортном поселке Шекветили у побережья Черного моря "произошла перепалка между Гогочури и посетителем отеля, во время которой Гогочури держал в руках оружие, однако не стрелял из него". Сообщается, что в результате инцидента пострадал один человек, полиция задержала Гогочури на месте.
Гогочури ранее несколько раз оказывался в центре внимания СМИ из-за инцидентов. В январе 2017 года он вместе с другом был ранен ночью в центре Тбилиси из огнестрельного оружия, в июле 2018 года он вновь получил ранения в ходе потасовки, а в декабре 2018-го был задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия и несообщение о преступлении.
Комментарии
Криминал,В мире,Георгий Маргвелашвили,МВД,Грузия
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress