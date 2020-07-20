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Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Суд арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
Фото: РИА Новости
Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Судом в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — сообщили в ГСУ.
Мальчика с травмами на лице и теле, без присмотра родителей обнаружил охранник КПП на территории СНТ в Дмитрове и обратился в правоохранительные органы. В воскресенье следователи задержали молодого человека, подозреваемого в его истязании. По предварительным данным, мужчина систематически избивал ребенка. На допросе подозреваемый сообщил, что бил мальчика из-за неприязненного отношения. Ребенок сейчас находится в больнице. Следователями опрошен ряд свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщили в пресс-службе подмосковной полиции, в отношении матери ребенка -29-летней уроженки Тульской области — отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Избиение , МВД , Московская область
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