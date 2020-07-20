Суд арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка

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Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Судом в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — сообщили в ГСУ.

Мальчика с травмами на лице и теле, без присмотра родителей обнаружил охранник КПП на территории СНТ в Дмитрове и обратился в правоохранительные органы . В воскресенье следователи задержали молодого человека, подозреваемого в его истязании. По предварительным данным, мужчина систематически избивал ребенка. На допросе подозреваемый сообщил, что бил мальчика из-за неприязненного отношения. Ребенок сейчас находится в больнице. Следователями опрошен ряд свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в пресс-службе подмосковной полиции, в отношении матери ребенка -29-летней уроженки Тульской области — отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").