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Житель Петербурга избил и чуть не изнасиловал свою дочь в гостях 

News.ru 11 часов назад
Россиянин решил изнасиловать дочь в гостях
Фото: ТАСС
Жительница петербургского района Шушары сообщила в полицию о мужчине, который избил и попытался изнасиловать свою 15-летнюю дочь. Инцидент произошёл дома у заявительницы.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, передаёт «Регион Online» со ссылкой на источник. В настоящий момент заведено уголовное дело, полиция проводит проверку.
Предполагаемый преступник задержан.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшая ведущая музыкального канала подверглась сексуальному насилию в Москве. Инцидент произошёл в одном из столичных отелей на улице Новинский бульвар. 28-летняя девушка приехала в гостиницу с малознакомым мужчиной. Они уединились в номере, где и произошло изнасилование. О парне телеведущая почти ничего не знала, кроме его имени.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в СКР. Специалистам предстоит восстановить картину событий и прояснить все детали случившегося.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Санкт-Петербург
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