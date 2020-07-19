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Тело жителя США нашли в пакете на крыше фастфуда 

News.ru 1 час назад
Тело жителя США нашли в пакете на крыше фастфуда
Фото: News.ru
Полицейские Нью-Йорка обнаружили труп мужчины в полиэтиленовом пакете. Тело находилось на крыше ресторана McDonald's.
Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение 18-летней Аяме Стамулис. Силовики считают, что она и два её подельника ворвались в квартиру жертвы, так как хотели совершить кражу. Они не были готовы к тому, что дома кто-то есть, передаёт New York Post.
Преступники заставили жильца выпить жидкую каустическую соду, а затем задушили его. Они завернули тело в пластиковый пакет и выбросили из окна.
Он (труп, — NEWS.ru) выглядел так, как будто был там несколько дней, потому что лежал мокрым в воде от дождя, — рассказал свидетель, который живёт рядом.
Ранее тела 14 человек были обнаружены в штате Халиско на западе Мексики. Трупы найдены на территории двух ранчо в Лагос-де-Морено в рамках операции по поиску пропавших без вести людей. Тела находились на поверхности, два из них уже опознаны. Среди погибших — 12 мужчин и 2 женщины. Многие из них покрыты известью, у некоторых также были связаны ноги и руки, писал NEWS.ru.
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Криминал , МВД , Нью-Йорк , США
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