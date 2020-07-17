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В московском парке задержали мужчину с автоматом 

Газета.Ru и ещё 2 40 минут назад
В московском парке задержали мужчину с автоматом
Фото: ТАСС
Полицейские задержали мужчину с автоматом в Дюссельдорфском парке в столичном Марьино, пишет РЕН.
Как сообщили очевидцы, мужчина держал в руках оружие, похожее на автомат Калашникова. Предполагается, что это мог быть муляж.
Задержанный был одет в камуфляж. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Криминал , Происшествия
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