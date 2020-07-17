В московском парке задержали мужчину с автоматом 

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Полицейские задержали мужчину с автоматом в Дюссельдорфском парке в столичном Марьино, пишет РЕН.

Как сообщили очевидцы, мужчина держал в руках оружие, похожее на автомат Калашникова. Предполагается, что это мог быть муляж.

Задержанный был одет в камуфляж. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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