В московском парке задержали мужчину с автоматом 

Полицейские задержали мужчину с автоматом в Дюссельдорфском парке в столичном Марьино, пишет РЕН.
Как сообщили очевидцы, мужчина держал в руках оружие, похожее на автомат Калашникова. Предполагается, что это мог быть муляж.
Задержанный был одет в камуфляж. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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