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Убийство молодожёнов при странных обстоятельствах произошло в Челябинске 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Молодожены погибли при загадочных обстоятельствах
Фото: РИА Новости
Двойным убийством закончился заключённый в тюрьме брак. Тела молодых супругов обнаружили соседи по коммунальной квартире.
В ходе расследования убийства, произошедшего в Калининском районе Челябинска, выяснилось, что пара познакомилась по переписке, когда будущий муж отбывал срок за убийство. Влюблённые поженились в тюрьме, и после освобождения муж приехал жить к жене, передаёт URA.RU.
Как рассказали соседи, в молодой семье часто были ссоры и в день смерти молодожёнов из их комнаты также был слышен шум. Когда позднее соседи заглянули в помещение, они обнаружили обоих супругов мёртвыми на диване. У мужчины при этом в глаз были воткнуты ножницы, у женщины разбита голова.
Следствие, как рассказал источник портала, рассматривает в том числе версию, что мужчина и женщина убили друг друга. Также рассматривается и версия убийства пары сторонними лицами.
Дело возбуждено по ч.2, ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).
Как писал NEWS.ru ранее, защищающий историка Олега Соколова адвокат Сергей Лукьянов рассказал, почему решил участвовать в деле жены рэпера Энди Картрайта, которую подозревают в жестоком убийстве мужа.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Садоводство , Справка на права , Сергей Лукьянов , Олег Соколов , РИА Ura.ru , Челябинск
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