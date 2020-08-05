Молодожены погибли при загадочных обстоятельствах

Двойным убийством закончился заключённый в тюрьме брак. Тела молодых супругов обнаружили соседи по коммунальной квартире.

В ходе расследования убийства, произошедшего в Калининском районе Челябинска , выяснилось, что пара познакомилась по переписке, когда будущий муж отбывал срок за убийство. Влюблённые поженились в тюрьме, и после освобождения муж приехал жить к жене, передаёт URA.RU.

Как рассказали соседи, в молодой семье часто были ссоры и в день смерти молодожёнов из их комнаты также был слышен шум. Когда позднее соседи заглянули в помещение, они обнаружили обоих супругов мёртвыми на диване. У мужчины при этом в глаз были воткнуты ножницы, у женщины разбита голова.

Следствие, как рассказал источник портала, рассматривает в том числе версию, что мужчина и женщина убили друг друга. Также рассматривается и версия убийства пары сторонними лицами.

Дело возбуждено по ч.2, ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).