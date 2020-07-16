В Москве задержали начальника отдела МВД 

В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Вину свою признает", — сказал источник.
Отмечается, что Дмитриев подозревается в мошенничестве на сумму в полтора миллиона рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
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