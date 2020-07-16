Заместитель главного врача российской больницы убил жену и покончил с собой 

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Можайске заместитель главного врача городской больницы убил жену и покончил с собой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, тело 59-летнего мужчины был обнаружено в сарае 14 июля. Причиной его смерти стал суицид. Через сутки об исчезновении супруги погибшего заявила в полицию ее сестра.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры, где проживали супруги и там мертвой нашли женщину. Эксперты установили, что ей нанесли несколько ударов по голове и она скончалась от полученных травм.

У погибшей была вторая группа инвалидности из-за астмы, она не работала.

Следователи устанавливают мотивы убийства и последующего суицида.