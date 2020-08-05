Раскрыто состояние облитой кислотой россиянки

Муж Светланы Войновой, которую облили серной кислотой на парковке возле гипермаркета в Подмосковье , рассказал о ее самочувствии. Его слова приводит издание «360».

«Состояние средней тяжести, тяжелое. Перевозить в Москву будем», — заявил Сергей Войнов.

Родственники планируют отправить пострадавшую в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Войнов назвал бредом сообщения, в которых утверждалось, что нападавший облил ее опасным веществам из ревности или личной неприязни. При этом он отказался отвечать на вопрос, есть ли у его жены враги.

Нападение в подмосковном Пушкине произошло вечером 3 августа. Пострадавшая — 58-летняя замдиректора хлебокомбината в Ивантеевке. Она госпитализирована и находится в реанимации с сильными ожогами подбородка, груди и шеи. Полиция ищет нападавшего и выясняет возможные мотивы.