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Муж облитой серной кислотой россиянки рассказал о ее состоянии 

Lenta.ru и ещё 4 19 минут назад
Раскрыто состояние облитой кислотой россиянки
Фото: РИА Новости
Муж Светланы Войновой, которую облили серной кислотой на парковке возле гипермаркета в Подмосковье, рассказал о ее самочувствии. Его слова приводит издание «360».

«Состояние средней тяжести, тяжелое. Перевозить в Москву будем», — заявил Сергей Войнов.

Родственники планируют отправить пострадавшую в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Войнов назвал бредом сообщения, в которых утверждалось, что нападавший облил ее опасным веществам из ревности или личной неприязни. При этом он отказался отвечать на вопрос, есть ли у его жены враги.
Нападение в подмосковном Пушкине произошло вечером 3 августа. Пострадавшая — 58-летняя замдиректора хлебокомбината в Ивантеевке. Она госпитализирована и находится в реанимации с сильными ожогами подбородка, груди и шеи. Полиция ищет нападавшего и выясняет возможные мотивы.
Позднее появилось видео нападения злоумышленника на Войнову. На кадрах видно, как человек подходит к стоящей возле автомобиля женщине, выливает на нее жидкость и убегает. Россиянка срывает с себя кофту, а затем в одном бюстгальтере бежит в торговый центр за помощью.
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Криминал , Происшествия , Садоводство , Сергей Войнов , Москва , Московская область
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