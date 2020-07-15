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В Москве арестовали врача-гинеколога по делу о торговле младенцами 

Газета.Ru 3 часа назад
В Москве арестовали врача-гинеколога по делу о торговле младенцами
Фото: Газета.Ru
Басманный суд Москвы арестовал одного из четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами в подмосковном Одинцове, передает ТАСС.
Врачи обвиняются в торговле людьми, повлекшей за собой смерть по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.
Суд постановил отправить медика Ашиткова в СИЗО до 14 сентября.
Стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле сведений о малолетних детях. Решения о мере пресечения остальных фигурантов будет принято в ближайшее время.
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Криминал , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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