В Москве арестовали врача-гинеколога по делу о торговле младенцами 

Басманный суд Москвы арестовал одного из четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами в подмосковном Одинцове, передает ТАСС.

Врачи обвиняются в торговле людьми, повлекшей за собой смерть по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.

Суд постановил отправить медика Ашиткова в СИЗО до 14 сентября.

Стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле сведений о малолетних детях. Решения о мере пресечения остальных фигурантов будет принято в ближайшее время.

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