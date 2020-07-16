Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный россиянин убил школьницу после неудачной попытки изнасилования 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Россиянин убил школьницу после попытки изнасилования
Фото: Lenta.ru
Житель Майкопа убил 16-летнюю школьницу после неудачной попытки изнасилования. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации.
По данным ведомства, адыгеец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнюю девушку прямо на улице. После того, как он не смог ее изнасиловать, преступник задушил школьницу рыболовной сетью и скрылся. Мужчина забрал с собой два телефона и смарт-браслет жертвы.
Убийце было предъявлено обвинение по статьям «убийство» и разбой». Суд приговорил его к пожизненному сроку.
Ранее суд в Чувашии приговорил к девяти годам и трем месяцам 40-летнего местного жителя за неоднократные изнасилования восьмилетней падчерицы и систематические избиения ее матери. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Его вину подтвердили показания потерпевшей и свидетелей, а также выводы судебных экспертиз.
Последние новости
На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Криминал , Происшествия , Изнасилование , Майкоп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мир накрывает новая волна коронавируса
Мир накрывает новая волна коронавируса
Армения и Азербайджан возобновили столкновения
Армения и Азербайджан возобновили столкновения
Турция выразила поддержку Азербайджану
Турция выразила поддержку Азербайджану
Ереван сообщил об обострении ситуации с Азербайджаном
Ереван сообщил об обострении ситуации с Азербайджаном
Видео
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение