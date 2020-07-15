Российских гинекологов обвинили в торговле суррогатными младенцами для Китая 

Следователи задержали четырех акушеров-гинекологов в рамках уголовного дела, возбужденного после обнаружения в московской квартире пятерых младенцев, рожденных суррогатными матерями для продажи в Китай . Об этом сообщает ТАСС.

В Басманный суд столицы направлено ходатайство об избрании медикам меры пресечения в виде заключения под стражу. Чернышова В. А., Ашиткова Т. В., Иванову Ю. Ю. и Панаиоти Л. Р. предъявлено обвинение в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы» (статья 127.1 УК РФ).

23 июня полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. В квартире дома на Аргуновской улице они нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.