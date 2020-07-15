Российские гинекологи продавали младенцев в Китай

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СК РФ просит Басманный суд столицы арестовать четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь суда Ирина Морозова

Уточняется, что меру пресечения в отношении фигурантов данного дела определят в ближайшее время.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышова В. А., Ашиткова Т. В., Ивановой Ю. Ю. и Панаиоти Л. Р", — сообщила Морозова.

Дело расследуется по статье УК РФ "Торговля людьми". Фигурантам предъявили обвинения, следственных действия продолжаются.

Пятерых младенцев обнаружили в столичной квартире во вторник, 23 июня. Помимо детей, там была их няня, приезжая из Азии. Личности девушек, проживавших в квартире на северо-востоке города, а также родителей малышей установили.

Согласно предварительной информации, дети были рождены суррогатными матерями. Младенцев должны были отправить в Китай, однако операция сорвалась из-за пандемии коронавируса, сообщали источники. Позднее возбудили дело о торговле людьми.