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В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера 

Газета.Ru 1 час назад
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Квартира, где произошло убийство, принадлежит 33-летнему Фахиму Салеху — миллионеру, который владеет международными компаниями по пассажирским перевозкам.
Как предполагают следователи, убийцей стал профессиональный киллер. Камеры видеонаблюдения показали, что в одном лифте с погибшим находился мужчина в перчатках, шапке, очках и маске. Рядом с ним стоял чемодан.
Полиция проводит экспертизу и разыскивает преступника.
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Криминал , Видео , Происшествия , Манхэттен , Нью-Йорк
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