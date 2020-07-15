Арестованы отрицающие распад СССР экстремисты

Тульской области полицейские задержали трех местных жителей, создавших филиал запрещенной в России экстремистской организации. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным полиции, речь идет об организации «Союз Славянских Сил Руси» (запрещена в России в июле 2019 года), идеологической основой которой являлось отрицание распада СССР как государства и непризнание законодательства и органов власти Российской Федерации. Создав отделение организации в Туле, подозреваемые активно вовлекали жителей региона в ее деятельность.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Проводится комплекс оперативно-следственных действий.