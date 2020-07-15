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Российские полицейские задержали отрицающих распад СССР экстремистов 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Арестованы отрицающие распад СССР экстремисты
Фото: Наталья Макарова / «Коммерсантъ»
В Тульской области полицейские задержали трех местных жителей, создавших филиал запрещенной в России экстремистской организации. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба региональной полиции.
По данным полиции, речь идет об организации «Союз Славянских Сил Руси» (запрещена в России в июле 2019 года), идеологической основой которой являлось отрицание распада СССР как государства и непризнание законодательства и органов власти Российской Федерации. Создав отделение организации в Туле, подозреваемые активно вовлекали жителей региона в ее деятельность.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Проводится комплекс оперативно-следственных действий.
Экстремистская организация была основа в 2010 году жителем Москвы Сергеем Тараскиным, который объявил себя «врио президента СССР» и стал назначать руководителей различных регионов страны. По данным газеты «Коммерсантъ», в 2018 году в рядах организации состояло 150 тысяч человек. Один из ее членов — руководитель так называемой «Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов требовал от командиров, находящихся в регионе воинских частей, перейти на его сторону и организовать оборону против действующей власти. В апреле 2019 года суд Екатеринбурга отправил его на принудительное лечение.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , СССР , Андрей Злоказов , Сергей Тараскин , Тульская Область
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