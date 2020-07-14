Россиянин устал от работы и сжег начальника

Житель Екатеринбурга поджег работодателя, который не отпустил его домой пораньше. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Согласно версии следствия, 14 сентября 2019 года 30-летний ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения косил траву у одного из домов в Базовом переулке. Его непосредственный работодатель контролировал ход выполнения работ.

В середине дня работник захотел уйти домой и попросил начальника заплатить ему за первую половину дня. Тот отказался. По этой причине между мужчинами возник конфликт. В ходе него работник облил работодателя легковоспламеняющейся жидкостью из канистры, поджег с помощью зажигалки и скрылся.

Начальник мужчины был госпитализирован с обширными ожогами и несколько дней спустя скончался. Работник был задержан. Следственный отдел СК по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил в его отношении уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом».

Сегодня в СК сообщили о завершении его расследования, утверждении обвинительного заключения и направлении дела в Свердловский областной суд.