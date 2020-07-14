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Уставший россиянин сжег начальника 

Артём Кульша и ещё 3 36 минут назад
Россиянин устал от работы и сжег начальника
Фото: ТАСС
Житель Екатеринбурга поджег работодателя, который не отпустил его домой пораньше. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.
Согласно версии следствия, 14 сентября 2019 года 30-летний ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения косил траву у одного из домов в Базовом переулке. Его непосредственный работодатель контролировал ход выполнения работ.
В середине дня работник захотел уйти домой и попросил начальника заплатить ему за первую половину дня. Тот отказался. По этой причине между мужчинами возник конфликт. В ходе него работник облил работодателя легковоспламеняющейся жидкостью из канистры, поджег с помощью зажигалки и скрылся.
Начальник мужчины был госпитализирован с обширными ожогами и несколько дней спустя скончался. Работник был задержан. Следственный отдел СК по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил в его отношении уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом».
Сегодня в СК сообщили о завершении его расследования, утверждении обвинительного заключения и направлении дела в Свердловский областной суд.
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Криминал , Происшествия , СКР , Екатеринбург
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