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Россиянин устал от работы и сжег начальника 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россиянин устал от работы и сжег начальника
Фото: ТАСС
В Свердловской области перед судом предстанет 30-летний россиянин, который заживо сжег своего начальника. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, 14 сентября 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения косил траву в Базовом переулке Екатеринбурга. В какой-то момент он заявил, что устал и хочет уйти домой. При этом мужчина потребовал оплаты за первую половину дня. После отказа работодателя заплатить, схватил канистру с топливом для триммера и облил мужчину.
В результате борьбы ему удалось поджечь начальника зажигалкой и отбежать в сторону. Потерпевший мгновенно вспыхнул, вместе с ним загорелся припаркованный рядом автомобиль «Газель» и часть тротуара, на который попала горячая жидкость. Пострадавший с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался от полученных ран. Обвиняемому удалось скрыться с места происшествия, но полицейские отыскали и задержали его. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.
5 мая сообщалось, что житель Горно-Алтайска на спор поджег женщину, с которой познакомился на сборе черемши.
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Комментарии 5
Криминал , Происшествия , СКР , Екатеринбург , Свердловская Область
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