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Неизвестный открыл стрельбу по детям на игровой площадке в Москве 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Неизвестный открыл стрельбу по детям в Москве
Фото: РИА Новости
На детской площадке в Москве произошла стрельба. В результате пострадал 13-летний подросток. Инцидент произошёл возле одной из многоэтажек в Борисовском проезде.
Вечером 13 июля двое приятелей вышли на прогулку. В какой-то момент один из них услышал звук выстрела, а затем почувствовал резкую боль в шее. Прикоснувшись к ней, подросток увидел на руках кровь. Следом раздался ещё один выстрел, однако в этот раз пуля пролетела мимо и никого не задела.
На место были вызваны медики. Они диагностировали у одного из детей огнестрельное ранение из травматического оружия. Мальчик был госпитализирован, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает. Второй ребёнок не пострадал.
Как отмечает «Московский комсомолец», это уже второй случай стрельбы по детям в этом дворе. Месяц назад неизвестный выстрелил в девочку, когда та качалась на качелях. Местные жители предполагают, что стрелок проживает в этом доме, и по всей видимости, его раздражают громкие крики детей на игровой площадке.
Ранее NEWS.ru писал, что некий мужчина по имени Савелий 18 июня приехал в одну из московских квартир выяснить отношения с девушкой. В помещении также находились мать девушки и её брат. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта. Лицензии на пистолет и карабин у него имелись.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Московский комсомолец
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