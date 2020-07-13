В московском кафе произошла кровавая драка 

В московском кафе на улице Александра Солженицына произошла кровавая драка между посетителями заведения. Об этом в понедельник, 13 июля, рассказала телеканалу «Москва 24» замначальника пресс-службы главного управления МВД России по столице Екатерина Гузь

По данным ведомства, гости кафе что-то не поделили, в результате чего началась потасовка. Один из мужчин достал нож и ударил второго в грудь и плечо. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

«26-летнему гражданину причинен тяжкий вред здоровью. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Профсоюзной улице задержали подозреваемого 34-летнего москвича», — отметила Гузь.

Против нападавшего возбудили уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее 13 июля сообщалось, что в Москве компания чеченцев, среди которых был блогер Зелимхан, избила другого блогера — Святослава Коваленко. Видео произошедшего размещено в сети. На нем видно, как компания по очереди наносит удары по мужчине, в какой-то момент он падает на асфальт и теряет сознание, но вскоре приходит в себя.