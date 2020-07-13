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В московском кафе посетители устроили поножовщину 

Павел Тиунов и ещё 1 16 минут назад
В столичном кафе в результате кровавой драки с применением ножа, пострадал 26-летний мужчина, сообщает «Москва 24». Подозреваемый арестован.
Инцидент произошел в заведении на улице Александра Солженицына. Журналистам не известно, что не поделили посетители кафе, но их противостояние получилось весьма зрелищным. На видео с камер наблюдения запечатлена драка «двое против одного». Рослого мужчину злоумышленники сначала пытались одолеть кулаками. Встретив серьезный отпор, они взялись за стулья. Когда не помогла мебель, один из них вытащил нож и два раза ударил соперника: в грудь и в плечо. Пострадавшего госпитализировали.
«26-летнему гражданину был причинен тяжкий вред здоровью. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Профсоюзной улице задержали подозреваемого», — заявила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.
Отмечается, что 34-летний житель Москвы на время расследования обстоятельств происшествия был помещен под домашний арест.
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Криминал , Видео , Происшествия , Екатерина Гузь , МВД
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