В столичном кафе в результате кровавой драки с применением ножа, пострадал 26-летний мужчина, сообщает «Москва 24» . Подозреваемый арестован.

Инцидент произошел в заведении на улице Александра Солженицына. Журналистам не известно, что не поделили посетители кафе, но их противостояние получилось весьма зрелищным. На видео с камер наблюдения запечатлена драка «двое против одного». Рослого мужчину злоумышленники сначала пытались одолеть кулаками. Встретив серьезный отпор, они взялись за стулья. Когда не помогла мебель, один из них вытащил нож и два раза ударил соперника: в грудь и в плечо. Пострадавшего госпитализировали.

«26-летнему гражданину был причинен тяжкий вред здоровью. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Профсоюзной улице задержали подозреваемого», — заявила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Отмечается, что 34-летний житель Москвы на время расследования обстоятельств происшествия был помещен под домашний арест.