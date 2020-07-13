Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве педагога по театру обвинили в педофилии 

Павел Тиунов и ещё 1 8 минут назад
Театральный педагог год насиловал школьницу
Фото: pixabay.com
Педагога по театральному искусству в одной из школ на западе столицы обвинили в развращении 10-летней воспитанницы, сообщает «Московский комсомолец». О систематических приставаниях на протяжении года школьница рассказала родителям.
По данным СМИ, в полицию обратилась 36-летняя москвичка. Она заявила, что 47-летений преподаватель театрального кружка домогался ее дочери. 10-летняя девочка, как отметили журналисты, очень талантливая, её часто приглашают поучаствовать в конкурсах. Чтобы лучше подготовить ребенка к выступлениям, родители решили организовать ей отдельные от класса уроки с преподавателем. С марта 2019 года по февраль 2020 года школьница посещала индивидуальные занятия, до тех пор, пока уроки не пришлось прекратить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Недавно девочка призналась родителям всё это время учитель развращал и насиловал её.
В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Отмечается, что для родителей и педагогов новость стала шокирующей, поскольку обвиняемый считается примерным семьянином: вместе с женой, которая работает с ним в одной школе, воспитывает сына. В настоящее время полицейские пытаются выяснить круг возможных жертв учителя.
Комментарии 22
Криминал , Происшествия , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
В московском кафе произошла кровавая драка
01:08
В московском кафе произошла кровавая драка
Криминал Происшествия
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
00:59
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение