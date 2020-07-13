Театральный педагог год насиловал школьницу

Педагога по театральному искусству в одной из школ на западе столицы обвинили в развращении 10-летней воспитанницы, сообщает «Московский комсомолец» . О систематических приставаниях на протяжении года школьница рассказала родителям.

По данным СМИ, в полицию обратилась 36-летняя москвичка. Она заявила, что 47-летений преподаватель театрального кружка домогался ее дочери. 10-летняя девочка, как отметили журналисты, очень талантливая, её часто приглашают поучаствовать в конкурсах. Чтобы лучше подготовить ребенка к выступлениям, родители решили организовать ей отдельные от класса уроки с преподавателем. С марта 2019 года по февраль 2020 года школьница посещала индивидуальные занятия, до тех пор, пока уроки не пришлось прекратить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Недавно девочка призналась родителям всё это время учитель развращал и насиловал её.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Отмечается, что для родителей и педагогов новость стала шокирующей, поскольку обвиняемый считается примерным семьянином: вместе с женой, которая работает с ним в одной школе, воспитывает сына. В настоящее время полицейские пытаются выяснить круг возможных жертв учителя.