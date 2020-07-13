Театральный педагог год насиловал школьницу

Москве в отношении преподавателя театрального искусства возбудили уголовное дело из-за изнасилования десятилетней школьницы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 11 июля в полицию обратилась мать девочки и заявила, что 47-летний педагог на протяжении года насиловал и развращал ее дочь. Школьница несколько лет посещала школьный театральный кружок под его руководством, а последний год ходила к педагогу и на индивидуальные занятия. О том, что во время этих встреч она подвергалась сексуальному насилию, девочка решилась признаться отцу, с которым ее мать находится в разводе.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сотрудники полиции проверяют, есть ли среди его учеников другие жертвы.