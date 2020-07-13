Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московского театрального педагога заподозрили в развращении школьницы 

Lenta.ru 23 минуты назад
Театральный педагог год насиловал школьницу
Фото: pixabay.com
В Москве в отношении преподавателя театрального искусства возбудили уголовное дело из-за изнасилования десятилетней школьницы. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, 11 июля в полицию обратилась мать девочки и заявила, что 47-летний педагог на протяжении года насиловал и развращал ее дочь. Школьница несколько лет посещала школьный театральный кружок под его руководством, а последний год ходила к педагогу и на индивидуальные занятия. О том, что во время этих встреч она подвергалась сексуальному насилию, девочка решилась признаться отцу, с которым ее мать находится в разводе.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сотрудники полиции проверяют, есть ли среди его учеников другие жертвы.
Последние новости
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» блогера Центробанк ответил на идею деноминации рубля Центробанк ответил на идею деноминации рубля
Криминал , Происшествия , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:31
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение