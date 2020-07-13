Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области директор детдома пойдет под суд за насилие 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
51-летний бывший директор казенного учреждения Воронежской области «Мировский детский дом» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело в отношении бывшего директора детдома направлено в Панинский районный суд, сообщил ИА REGNUM 14 июля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Нарушения были выявлены при проведении прокурорской проверки.
Как считает следствие, в июне-августе прошлого года директор детского дома незаконно привлекал несовершеннолетних воспитанников к выполнению строительных и уборочных работ в учреждении. Также, считает следствие, мужчина причинил телесные повреждения двум воспитанникам.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы — такова максимальная санкция статьи.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
ИА Regnum: последние новости
В Петербурге со стрельбой ограблен банк, преступник скрылся В Петербурге со стрельбой ограблен банк, преступник скрылся Сафронов передавал данные с помощью программы для шифрования, считают в ФСБ Сафронов передавал данные с помощью программы для шифрования, считают в ФСБ Капитан-механик рассказал суду, как нашел мешок с телом Ещенко Капитан-механик рассказал суду, как нашел мешок с телом Ещенко
Криминал , Происшествия , Михаил Усов , ИА REGNUM , Воронежская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Раскрыл мешок и увидел тело без конечностей»
«Раскрыл мешок и увидел тело без конечностей»
Макаревича поразили российские города
Макаревича поразили российские города
В России резко подорожал Анальгин
В России резко подорожал Анальгин
«В прекрасном будущем я — президент России»
«В прекрасном будущем я — президент России»
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:31
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение