«Должно быть возбуждено уголовное дело посмертно»

Генпрокуратура РФ готова направить в суд уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Ранее дело возвращали Следственному комитету, чтобы действия сестер были переквалифицированы. По словам источника, дело, скорее всего, будет рассматриваться в закрытом от СМИ и публики режиме по этическим соображениям.

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, в ближайшее время будет направлено в суд. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера, генпрокурора утвердила обвинительное заключение.

«Ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний», — заявил адвокат.

Он отметил также, что подписал обвинение заместитель генпрокурора Виктор Гринь — он же в декабре прошлого года возвращал дело с указанием Следственному комитету РФ «переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны».

Липцер добавил, что после возвращения дела в СКР «реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия», напротив — она стала слабее. Дело младшей сестры будет отдельно рассматривать Бутырский городской суд, а дело старших сестер — Мосгорсуд

Источник в правоохранительных органах заявил агентству, что дело, скорее всего, будет рассматриваться в закрытом от прессы и публики режиме. Об этом попросит суд прокурор, поскольку в материалах неоднократно говорится об издевательствах и насилии отца над дочерьми. Согласно 241 статье УПК РФ, слушания закрывают от посторонних, если там идет речь о преступлениях против половой неприкосновенности личности.

Громкое преступление произошло вечером 27 июля 2018 года — в подъезде жилого дома на севере Москвы обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В качестве главных подозреваемых были задержаны три его дочери. Адвокаты девушек утверждают, что они действовали в рамках самообороны. На момент совершения преступления сестрам было 19, 18 и 17 лет.

Впоследствии на допросах они признались в убийстве, объяснив свои действия «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье все трое описывали не иначе как словом «ад».

Долгое время расследование в отношении девушек проходило по статье 105 УК РФ «Убийство». Однако в январе текущего года стало известно, что обвинение будет переквалифицировано на необходимую оборону. В связи с этим уголовное преследование в отношении сестер Хачатурян должно прекратиться, сообщал ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин

Соответствующее распоряжение поступило из Генпрокуратуры. По словам Паршина, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия не соответствовали обстоятельствам произошедшего. Кроме того, следствие не учло влияние систематических нападений со стороны отца на формирование у сестер желания избавиться от постоянной угрозы с его стороны.

«Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом», — заявил защитник.

В постановлении замгенпрокурора также указано, что собранные доказательства опровергают версию, что девушки совершали убийство отца без предпосылок.

«В постановлении есть ссылка на разъяснения Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, в частности, истязанием, а право на необходимую оборону в этом случае сохраняется до момента окончания такого посягательства», — рассказал ТАСС адвокат младшей сестры Хачатурян Ярослав Пакулин.

В конце мая СМИ сообщили, что экспертиза доказала, что убитый отец семейства в течение нескольких лет совершал насилие над дочерьми.

Психиатрическая экспертиза выявила у старшей сестры Крестины Хачатурян расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны родителя.