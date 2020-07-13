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Мужчину нашли мертвым в своем холодильнике 

Lenta.ru 55 минут назад
Мужчину нашли мертвым в своем холодильнике
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Жителя американского города Чикаго, штат Иллинойс, нашли мертвым внутри холодильника его квартиры. Об этом сообщает сайт Block Club Chicago.
Утром в четверг, 9 июля, сотрудники экстренных служб обнаружили мертвого мужчину в холодильнике его квартиры в многоквартирном доме. На теле погибшего обнаружена травма.
Полицейские выясняют причину смерти американца. По подозрению в совершении преступления пока никто не арестован.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, несколько десятилетий тайно хранила в холодильнике мертвого младенца. Сын американки после ее смерти заглянул в коробку и обнаружил внутри останки маленькой девочки, завернутые в розовое одеяло.
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Криминал , Происшествия , Чикаго
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