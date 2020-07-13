Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Смирнов.

"Следователь вызвал участников процесса на 14:00 мск 13 июля для предъявления обвинений Сафронову", — сказал адвокат.

Как ожидается, процедура предъявления обвинений может занять несколько часов. С точки зрения адвоката Смирнова, это позволит конкретизировать круг преступных действий, вменяемых Сафронову, и более четко сформулировать позицию защиты.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Мосгорсуд проверит законность этого решения в четверг, 16 июля.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году.

В материалах следствия указывается, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии. При этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, но защита придерживается другого мнения.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсант", с июля того же года — в "Ведомостях". 18 мая 2020 года он стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля. В отношении Сафронова возбуждено дело о государственной измене. Вину он не признает.