Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США застрелили двух полицейских 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
В США застрелили двух полицейских
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Неизвестный застрелил двух полицейских и покончил с собой в американском городе Мак-Аллен в штате Техас. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.
Стрельба произошла после того, как сотрудники полиции прибыли на вызов. Они приказали стрелявшему бросить оружие, однако он выстрелил в правоохранителей, а затем совершил суицид.
Полицейские скончались в местной больнице, куда были доставлены после инцидента.
«С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена. Мои глубочайшие соболезнования и сожаление семьям офицеров Эдельмиро Гарса и Исмаеля Чавеса», — написал мэр города Джим Дарлинг.
В сентябре 2019-го американец Сет Этор расстрелял нескольких человек в городе Одесса (штат Техас). Он открыл стрельбу после того, как полиция остановила машину для проверки. Затем он угнал почтовый фургон и попытался скрыться. Погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. В ходе перестрелки с полицией преступник был убит.
Последние новости
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала
Комментарии 3
Криминал , Происшествия , телеканал АВС , Мак-Аллен , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Германии появилась новая претензия к России
У Германии появилась новая претензия к России
Арест Сафронова как предупреждение чиновникам
Арест Сафронова как предупреждение чиновникам
Раскрыты условия содержания Сафронова в СИЗО
Раскрыты условия содержания Сафронова в СИЗО
50 млн рублей составил ущерб по делу Лукашевич
50 млн рублей составил ущерб по делу Лукашевич
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
00:13
В летевшем в Сочи самолете протек потолок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение