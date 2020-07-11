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В Хабаровске проходит несогласованная акция в поддержку губернатора края Фургала 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
В Хабаровске проходит акция в поддержку Фургала
Фото: ТАСС
Несогласованная акция с шествием по центральным улицам проходит в Хабаровске, передает корреспондентТАСС с места события. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Полицейские наблюдают за ходом акции, но пока никого не задерживают.
"Никто не подавал заявления на проведение митинга, не согласовывал. Кроме того, на территории региона действуют меры по ограничению массовых мероприятий из-за пандемии, поэтому никакое подобное мероприятие и не может быть согласовано", — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Хабаровска.
Комментарием УМВД региона о количестве участников акции ТАСС не располагает.
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Криминал , Происшествия , Сергей Фургал , МВД , ИТАР-ТАСС , Хабаровск , Хабаровский Край
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