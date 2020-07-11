В Хабаровске проходит акция в поддержку Фургала

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Сергея Фургала. Несогласованная акция с шествием по центральным улицам проходит в Хабаровске , передает корреспондентТАСС с места события. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края

Полицейские наблюдают за ходом акции, но пока никого не задерживают.

"Никто не подавал заявления на проведение митинга, не согласовывал. Кроме того, на территории региона действуют меры по ограничению массовых мероприятий из-за пандемии, поэтому никакое подобное мероприятие и не может быть согласовано", — сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Хабаровска.