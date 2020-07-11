Можно ли «обнулить» грехи девяностых 

Сергея Фургала в Как сейчас признают многие наблюдатели, арест и этапирование губернатора Хабаровского края Москву были произведены в экстренном прядке. Ясно ведь, что, если бы задержание было до мелочей согласовано заранее, то в течение суток был бы назначен врио главы региона, которого сразу представили президенту. Правда, выходные позволяют разрулить зависшую ситуацию хотя бы в плане срочного назначения кого-то из местных, кто бы пока координировал работу аппарата.

Значит, возникли некие обстоятельства, которые требовали разрубить «хабаровский узел». А до последнего момента, вероятно, шли консультации, которые оставляли тому же Жириновскому шанс на некий компромисс. Но и у генеральной прокуратуры не возникло вопросов по поводу задержания губернатора. Причем операция была столь молниеносной, что не успели сразу предупредить суд. И первую ночь ещё формально не арестованный решением судьи Сергей Фургал провёл в изоляторе на Петровке. Притом, что «запрягали» следователи почти 14 лет.

Наше общественное мнение уверено, что в нынешней госсистеме некая «папочка с компроматом» есть чуть ли не на всех деятелей при власти: мол, так проще управлять и дергать за невидимые нити. Иногда на явные прегрешения прошлых лет откровенно закрывают глаза, как это, например, было с недавно назначенным министром спорта Олегом Матыциным . В 2012 году суд признал его виновным в незаконной передаче земли Российского госуниверситета физкультуры под рынок «Черкизон». Но наказания он не понёс по причине давности преступления. И такая неоднозначная репутация не стала препятствием для его дальнейшей чиновничьей карьеры.

В принципе, грехи из тех же девяностых могли бы стать предлогом для давно предрекаемой смены элит и расчистки государственного аппарата под новые задачи. И для таких целей вполне можно перетряхнуть те самые «папочки с компроматом», довести до финала некогда прекращенные дела. Возобновить расследования, замороженные по причине, например, высокого положения разрабатываемых персон, которых нельзя было трогать без самой высокой санкции. Вариантов может быть множество. Старых трухлявых скелетов в разного рода шкафах хватает. И арест Фургала, несмотря на явные политические составляющие, всё равно служит неким предупредительным сигналом. Мол, может, от греха подальше надо самим попроситься в отставку, уехать в деревню, в глушь, в Саратов или в Швейцарию. Ведь как говорили ещё наши предки: кто Богу не грешен, тот царю не виноват.

Но есть и другой вариант: дать понять российским элитам с неким шлейфом из прошлого, что при соблюдении новых условий, сложившихся после плебисцита, все подозрения будут обнулены. Такой подход успокоит и в чём-то возможно даже укрепит вертикаль власти. И сейчас в экспертных кругах всё шире распространено мнение о том, что высшая власть мучительно выбирает из двух возможных вариантов реакции на демонов прошлого. И выбор этот определит климат в стране на годы вперёд.