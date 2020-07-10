Миллион стоил жизни 100-летнему ветерану войны

В Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова убили при ограблении, сообщает региональный СК. По предварительным данным, в дом к мужчине в селе Леуза ворвались неизвестные — они связали пенсионера и нанесли ему смертельный удар по голове. Украв 1 млн рублей, злоумышленники скрылись. 9 июля соседи обнаружили окровавленное тело пенсионера. Расследование дела проходит под личным контролем руководителей СК и МВД по Башкирии.

Следователи Башкирии возбудили дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, сообщает региональный Следственный комитет

По версии ведомства, в день трагедии мужчина находился в своем частном доме в селе Леуза Кигинского района. Внезапно к нему ворвались неизвестные. По предварительным данным, они пытали ветерана: связали ему руки, потом ударили тяжелым предметом по голове, отчего тот скончался, пишет сайт kp.ru со ссылкой на неназванный источник. После этого злоумышленники ограбили мужчину на один миллион рублей и скрылись с места преступления.

Окровавленное тело ветерана обнаружили 9 июля соседи, которые обратили внимание, что он долгое время не появлялся во дворе.

С целью расследования данного дела была создана следственно-оперативная группа — она пытается установить лиц, причастные к трагедии. В Следкоме отметили, что разбирательство находится под личным контролем руководителя управления СК Дениса Чернятьева и министра внутренних дел Башкирии Романа Деева , который 10 июля лично выехал в село.

Известно, что Несмеянов после смерти супруги жил один. Его дочери, которые уже тоже являются пенсионерками, живут в Челябинске, но регулярно навещают отца. Иногда к ветерану наведывался соцработник. Тем не менее мужчина сам отказался от проживания с какой-либо сиделкой, так как мог обслуживать себя самостоятельно, рассказала местная жительница Любовь Козлова местному порталу Proufu.ru.

Как утверждают региональные СМИ, Несмеянов воевал в составе соединений Забайкальского фронта с милитаристской Японией, участвовал в Маньчжурской операции, проведенной вооруженными силами СССР и Монголии в период с 9 августа по 2 сентября 1945 года — тогда целью армии был разгром японской Квантунской армии, а также взятие Маньчжурии и северной Кореи.

В местной администрации отметили, что ветеран был активистом — в частности проводил в школах уроки мужества, рассказывал детям историю села. 12 ноября 2019 года он отметил свое столетие — на празднике прочитал для гостей отрывок из поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище».

«К нему постоянно приезжали земляки с вопросами по истории села. Ходили школьники. Всех он принимал с радостью и благодарностью, что его помнят и уважают. У Ивана Николаевича было стремление жить», — рассказал глава сельского поселения Леузинский Альберт Сатыхов телеканалу «360».

Отметим, что только 25 июня было завершено расследование уголовного дела об убийстве другого ветерана Великой Отечественной войны в Подольске, сообщалось на сайте подмосковного СК.

Следствие установило, что 6 марта 2019 года трое мужчин — в том числе двое братьев 26-ти и 29-ти лет — выбив входную дверь, ворвались в квартиру к 93-летнему мужчине. Она напали на пенсионера и стали наносить ему удары руками и ногами по голове и телу.

Подумав, что ветеран мертв, злоумышленники обыскали его квартиру, вытащили из нее ордена, медали и другое имущество на сумму более 1,6 млн рублей, после чего скрылись. Похищенные предметы и документы они потом сбыли в одном из московских ломбардов. А 93-летний мужчина скончался только спустя несколько дней после нападения от черепно-мозговой травмы.

Сейчас правоохранителям удалось задержать только братьев — им уже предъявили обвинение по статьям об убийстве, разбойном нападении, мошенничестве, грабеже и сбыте государственных наград.