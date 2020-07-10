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«Сядет вместе с ним»: сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку 

РИА Новости 50 минут назад
«Сядут вместе»: сдал в полицию вора — заработал… срок
Фото: © Юлия Липович
Разыскал, задержал и доставил в полицию — 38-летний омский предприниматель Денис Ефимов не сомневался, что действует в рамках закона, передавая в руки оперативников рецидивиста, несколько раз ограбившего его магазин. Но как только вор оказался за решеткой, наручники надели и на бизнесмена. Ефимова обвинили в похищении человека, и теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Собственное расследование

В сентябре 2016-го из магазина сотовой связи и электроники в городе Татарске Новосибирской области похитили товар на десятки тысяч рублей.
Владелец торговой точки Денис Ефимов, как положено, подал заявление в полицию и даже предоставил записи с видеокамер наблюдения. Там было видно, как молодой человек в лыжной маске разбил окно, металлическим прутом отогнул решетку и проник внутрь.
Криминалисты провели осмотр, сняли отпечатки пальцев, выполнили другие следственные действия. Но пока искали грабителя, тот успел еще дважды залезть в магазин Ефимова.
"Общий ущерб — около полутора миллионов рублей, — рассказывает РИА Новости супруга Ефимова Юлия Липович. — Муж вновь обратился в полицию, однако это не принесло никакого результата. Единственное, что они сделали, — назвали имя и фамилию подозреваемого: неоднократно судимый 26-летний Вячеслав Сергеев".
Так и не дождавшись помощи, коммерсант через соцсети выяснил, что Сергеев прячется в Омске — в общежитии аграрного техникума. Там же обнаружили и несколько украденных из магазина телефонов.
Сергеев пытался оказать сопротивление, но Ефимову помогли друзья — Роман и Дмитрий Басалыко. Рецидивиста скрутили, посадили в автомобиль. При этом Денис позвонил в отдел полиции Татарска и предупредил, что скоро доставит "задержанного".
По дороге Сергеев во всем сознался: рассказал на видеокамеру, как трижды грабил магазин, назвал 17-летнего подельника. Ефимов приехал к нему домой и попросил выйти на улицу. Сразу провели "очную ставку": выяснили, что рецидивист оговорил молодого человека и к кражам тот непричастен.

Допрос с пристрастием

В Татарск прибыли уже ночью. Денис утверждает, что Сергеев попросил не сдавать его до утра в полицию: дескать, надо, чтобы начальник пришел на работу. Подозреваемого оставили в гараже у коммерсанта, а сам он отправился в отделение и сообщил, что приведет вора утром.
Так и сделал. Однако наручники надели не только на Сергеева, но и на Ефимова, а также на братьев Басалыко. МВД возбудило уголовное дело по статье "Кража", а СК — "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
"Восьмого октября подозреваемые связали Сергеева и, применив насилие, получили от него признательные показания в краже, — сообщили в региональном управлении ведомства. — Затем усадили в машину 17-летнего подростка и вывезли в лес, но вскоре отпустили".
На время следствия "похитителей" оставили под подпиской о невыезде, а Сергеева отправили в СИЗО. В итоге его признали виновным в серии краж из магазина Ефимова и приговорили к трем годам колонии строгого режима.
На Ефимова и братьев Басалыко вскоре завели еще одно дело — по статье "Самоуправство". Причем младший из братьев, Дмитрий, по словам Дениса, вообще не принимал участие в разборках, а лишь снимал на телефон "чистосердечное признание" Сергеева.
"Мы надеялись на благоприятный исход, но от знакомого в прокуратуре муж узнал, что их ждет обвинительный приговор, — говорит Юлия. — Поэтому ни он, ни Басалыко не пришли в суд. Всех троих объявили в федеральный розыск. Денис ни от кого не прятался и жил в нашей квартире в Омске, где его через полтора года и задержали оперативники".
Басалыко-старший сам сдался полиции, а его брата арестовали в Белоруссии. Ефимов находится в СИЗО, Роман — под подпиской о невыезде, Дмитрий ждет экстрадиции в Россию.
"Конечно, парни сделали большую ошибку, что не явились в суд, — признает Юлия. — Но Денис решил, что на свободе ему проще доказать невиновность. Мы обращались и в Генпрокуратуру, и в Центральный аппарат СК России — тщетно".

Новый срок

Осужденный за воровство Сергеев недавно освободился из колонии. РИА Новости попыталось связаться с ним, но оказалось, что он опять в СИЗО.
"Славу арестовали несколько месяцев назад, — сообщила его мать Наталья. — Скорее всего, за кражу. По поводу этого дела мне сложно что-то говорить, поскольку о том, что его избивали и насильно где-то удерживали, сын мне никогда не рассказывал".
По словам супруги Ефимова, после выхода из тюрьмы Сергеев угрожал ей расправой, а затем вновь попытался ограбить магазин мужа — его задержали охранники и передали полицейским.
"Следователи настаивают на том, что Денис выбивал признательные показания из Сергеева с помощью биты, — указывает Липович. — Но медики зафиксировали у вора лишь легкий вред здоровью, как и у Дениса (когда он пытался скрутить рецидивиста, тот выбил ему зуб. — Прим. ред.). На бите также не нашли никаких следов. Кроме того, супруг весит сто килограммов и имеет разряд по боксу. Если бы он хоть раз ударил Сергеева со всей силы, тому бы действительно не поздоровилось".
Адвокат Ефимова считает все обвинения необоснованными и намерен добиваться оправдательного приговора. Между тем эта история вызвала резонанс не только в небольшом Татарске, но и во всем регионе. Большинство в интернете встали на сторону бизнесмена. Люди возмущаются, что за решеткой оказался тот, кто выполнил за полицейских их работу.
"В статье о похищении есть примечание, что человек освобождается от уголовной ответственности, если добровольно отпускает заложника и нет состава другого преступления, — объясняет адвокат Сергей Колосовский. — В данном случае из-за бездействия полиции бизнесмену пришлось самому отстаивать свои интересы, поскольку грабитель несколько раз проникал в его магазин. Кроме того, надо обратить внимание и на личность потерпевшего. Если бы его не задержали, вряд ли бы он перестал воровать. Конечно, чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воздействовать на сотрудников правоохранительных органов: фиксировать все заявления, обращаться в вышестоящие инстанции — областное ГУВД и выше".
Уголовное дело Ефимова и братьев Басалыко рассматривает Татарский городской суд. Если их вину докажут, все трое могут отправиться в колонию на 12 лет. Сергеев же при любом раскладе не получит больше десяти, предусмотренных за кражу.
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Криминал , Статьи , Денис Ефимов , Сергей Колосовский , Вячеслав Сергеев , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , ФСИН , РИА Новости , Новосибирская Область , Омск
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