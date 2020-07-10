Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восьмиклассник зарезал учительницу в российском поселке 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Российский школьник зарезал учительницу
Фото: ТАСС
В поселке Смоленский (Мошковский район Новосибирской области) ученик восьмого класса задержан по подозрению в убийстве замдиректора по воспитательной работе школы Валентины Болдыревой. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщают «Вести Новосибирск».
Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 июля. Подозреваемый проник в дом педагога через окно — по предварительным данным, ради ограбления. В какой-то момент женщина проснулась, застала подростка на месте преступления и попыталась его задержать. В этот момент школьник нанес потерпевшей смертельное ранение ножом.
Подозреваемый оставил на месте преступления улики — перчатку и кроссовки, по которым вскоре был задержан полицейскими. Восьмиклассник учился в той же школе поселка Смоленский, где работала Валетина Болдырева. Задержанный уже сознался в преступлении.
По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
10 июня сообщалось, что подросток, пойманный с бомбами, изготовленными для осуществления теракта в школе Красноярска, оказался психически больным.
Последние новости
В России заговорили о деноминации рубля В России заговорили о деноминации рубля Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 июля
Комментарии 10
Криминал , Происшествия , СКР , ГТРК "Новосибирск" , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Видео
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение