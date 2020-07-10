Российский школьник зарезал учительницу

В поселке Смоленский (Мошковский район Новосибирской области ) ученик восьмого класса задержан по подозрению в убийстве замдиректора по воспитательной работе школы Валентины Болдыревой. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщают «Вести Новосибирск».

Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 июля. Подозреваемый проник в дом педагога через окно — по предварительным данным, ради ограбления. В какой-то момент женщина проснулась, застала подростка на месте преступления и попыталась его задержать. В этот момент школьник нанес потерпевшей смертельное ранение ножом.

Подозреваемый оставил на месте преступления улики — перчатку и кроссовки, по которым вскоре был задержан полицейскими. Восьмиклассник учился в той же школе поселка Смоленский, где работала Валетина Болдырева. Задержанный уже сознался в преступлении.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

10 июня сообщалось, что подросток, пойманный с бомбами, изготовленными для осуществления теракта в школе Красноярска, оказался психически больным.