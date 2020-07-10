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Пропавшего жителя Липецка повесили на дереве в Москве 

Артём Кульша и ещё 1 10 минут назад
Пропавшего в городе РФ мужчину повесили в Москве
Фото: ТАСС
Житель Липецка, пропавший два года назад, найден мертвым в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад на площадке для выгула собак на Дубининской улице, 2, в Центральном административном округе (ЦАО) столицы был найден висящий на дереве труп мужчины без признаков насильственной смерти.
При себе скончавшийся имел документы. В них сказано, что он зарегистрирован в Липецкой области. Указанные в них инициалы соответствуют инициалам мужчины, который, как сообщали средства массовой информации, безвестно исчез в 2018 году.
Также у скончавшегося мужчины была обнаружена записка. В ней он просит позвонить адвокату для возврата денег.
Вчера, как сообщал «Рамблер», житель Южно-Сахалинска устроил взрыв в жилом доме в попытке покончить жизнь самоубийством после ссоры с женой. Он открыл баллон с газом, хранившийся в подвале дома на улице Поповича, 57. В результате взрыва частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и одной из квартир, пострадал один человек — виновник происшествия. Он был госпитализирован с ожогами 80% тела.
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Криминал , Происшествия , МВД , Липецк , Москва
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