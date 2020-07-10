Пропавшего в городе РФ мужчину повесили в Москве

Житель Липецка , пропавший два года назад, найден мертвым в Москве . Об этом сообщает агентство «Москва».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад на площадке для выгула собак на Дубининской улице, 2, в Центральном административном округе (ЦАО) столицы был найден висящий на дереве труп мужчины без признаков насильственной смерти.

При себе скончавшийся имел документы. В них сказано, что он зарегистрирован в Липецкой области. Указанные в них инициалы соответствуют инициалам мужчины, который, как сообщали средства массовой информации, безвестно исчез в 2018 году.

Также у скончавшегося мужчины была обнаружена записка. В ней он просит позвонить адвокату для возврата денег.

Вчера, как сообщал «Рамблер», житель Южно-Сахалинска устроил взрыв в жилом доме в попытке покончить жизнь самоубийством после ссоры с женой. Он открыл баллон с газом, хранившийся в подвале дома на улице Поповича, 57. В результате взрыва частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и одной из квартир, пострадал один человек — виновник происшествия. Он был госпитализирован с ожогами 80% тела.