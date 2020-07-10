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Стало известно о пытках убитого в Башкирии 100-летнего ветерана 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 43 минуты назад
100-летнего ветерана ВОВ пытали перед смертью
Фото: ТАСС
Убитого в Кигинском районе Башкирии 100-летного ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова нашли привязанным к стулу, с веревками на руках и ногах. Голова мужчины была пробита ломом, сообщили СМИ.
Как пишет Life.ru, правоохранители предполагают, что Ивана Несмеянова пытали, прежде чем убить, чтобы узнать, где он хранит деньги.
Злоумышленники похитили у ветерана 1 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем». Правоохранители устанавливают причастных к преступлению и их местоположение.
Ранее в пятницу в СК сообщили, что в башкирском селе Леуза неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
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Криминал , Происшествия , Башкортостан
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