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Американский суд вынес приговор близкому другу Марии Бутиной 

Вечерняя Москва и ещё 3 13 минут назад
Суд вынес приговор близкому другу Марии Бутиной
Фото: pixabay.com
По решению суда близкий друг осужденной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной получил тюремный срок в семь лет. Судья вынес приговор гражданину США Полу Эриксону в пятницу, 10 июля.
Мужчину признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Его обвиняли по 11 преступным эпизодам с максимальным сроком по каждому из них до 20 лет лишения свободы. Суд также постановил держать Эриксона под надзором полиции в течении трех лет, сообщает РИА Новости.
В приговоре сказано, что 56-летний Эриксон с 1996 года по август 2018 года привлекал инвестиции, но ввел в заблуждение инвесторов. Близкий друг Бутиной согласился выплатить компенсацию и признал вину.
Напомним, Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года. Она была задержана в США в 2018 году. Девушку обвинили в том, что она находилась на территории страны в качестве иностранного агента без должной регистрации. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что россиянка была связана с разведкой РФ.
Президент России Владимир Путин отметил, что вынесение приговора Бутиной сделано только ради «сохранения лица». Российское посольство в США также было возмущено вердиктом. Американский Минюст пообещал проверить обстоятельства, при которых возбудили дело в отношении Бутиной.
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Криминал , Происшествия , Мария Бутина , Владимир Путин , Минюст РФ , РИА Новости , США
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