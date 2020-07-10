Суд вынес приговор близкому другу Марии Бутиной

По решению суда близкий друг осужденной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной получил тюремный срок в семь лет. Судья вынес приговор гражданину США Полу Эриксону в пятницу, 10 июля.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Его обвиняли по 11 преступным эпизодам с максимальным сроком по каждому из них до 20 лет лишения свободы. Суд также постановил держать Эриксона под надзором полиции в течении трех лет, сообщает РИА Новости.

В приговоре сказано, что 56-летний Эриксон с 1996 года по август 2018 года привлекал инвестиции, но ввел в заблуждение инвесторов. Близкий друг Бутиной согласился выплатить компенсацию и признал вину.

Напомним, Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года. Она была задержана в США в 2018 году. Девушку обвинили в том, что она находилась на территории страны в качестве иностранного агента без должной регистрации. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что россиянка была связана с разведкой РФ.