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Появились подробности изнасилования и убийства 8-летней девочки на Сахалине 

Общественная служба новостей и ещё 22 4 часа назад
Семейная пара похитила и изнасиловала школьницу
Фото: РИА Новости
Появились подробности изнасилования и убийства бездомным рецидивистом 8-летней девочки в Сахалинской области, передает НТВ.
Известно, что она ушла из дома 6 июля после ссоры с матерью, ведущей асоциальный образ жизни. По информации полиции, недалеко от автовокзала девочка поймала микроавтобус, в которой находилась супружеская пара, обитающая в подвале.
Как позднее призналась женщина, ее неоднократно судимый муж изнасиловал и задушил 8-летнюю девочку, вынес из машины и бросил на берегу.
Также полиция установила, что у этой женщины двое детей, в воспитании которых она не принимает участия.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что 8-летнюю девочку нашли мертвой с признаками насилия в районе села Пятиречье Холмского района.
Сообщение Появились подробности изнасилования и убийства 8-летней девочки на Сахалине появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Криминал , Происшествия , НТВ , Сахалинская Область
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