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Фургал не признал вину 

РИА Новости и ещё 41 42 минуты назад
Обвиненный в убийстве губернатор не признал вину
Фото: © РИА Новости / Следственный комитет РФ
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в изоляторе временного содержания, что не признает вину, сообщает RT.
"Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего", — заявил он.
По словам специального корреспондента RT и члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего Фургала в ИВС на Петровке, губернатор "посетовал на то, что не успел назначить исполняющего обязанности, и опасается, что из-за этого в крае может произойти полный завал".
"Фургал заверил членов ОНК, что давления на него не оказывают", — добавляет RT.
Как сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Фургала содержат в ИВС-1 на Петровке, 38 — в двухместной камере, соседа у него пока нет.
Дело Фургала
Сергея Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Одновременно с Фургалом задержали действующих депутатов хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входивших в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году — для убийства это 15 лет.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер партии Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
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Комментарии 13
Криминал , Пожары , Политика , Происшествия , Сергей Кузнецов , Дмитрий Козлов , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Вячеслав Володин , ФСБ , Госдума , ЛДПР , МВД , РИА Новости , Хабаровский Край
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