Мэр Сеула найден мертвым 

Мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун обнаружен мертвым, заявил китайский телеканал CGTN со ссылкой на источники.

Тело нашли представители правоохранительных органов Южной Кореи , уточнил телеканал, передает ТАСС.

Напомним, полицейские вели поиск Пак Вон Суна, о его пропаже заявила дочь.

Она сообщила, что мужчина «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен».

По данным правоохранителей, глава города покинул резиденцию около 10.44 (04.44 мск). Он был в темной одежде и с черным рюкзаком. До этого администрация Сеула сообщила об отмене одного из мероприятий в расписании градоначальника из-за «вынужденных обстоятельств».

В 16.40 (10.40 мск) Пак Вон Сун должен был встретиться с главой комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Елем.

Последний раз сигнал телефона мэра зафиксировали в районе храма Гильсанса в северной части города. Для поисков пропавшего направили служебных собак и беспилотники.