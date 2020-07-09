По его словам, делом заинтересовались после того, как, будучи на посту губернатора, Фургал, предположительно, начал принимать решения в пользу аффилированных компаний. Ущемленным в правах предпринимателям это не понравилось.

"В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства (бизнесмена Евгения) Зори в начале 2000-х", — сказал собеседник агентства.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Губернатору вменяется убийство двух или более лиц и другие преступления. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.