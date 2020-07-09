Губернатор был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ), которая причастна к совершению особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах.

«Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям», — процитировал Беловодский текст 78-й статьи Уголовного кодекса (УК) России.

Он напомнил, что статья УК «Убийство» может быть тяжкой или особо тяжкой в зависимости от пунктов и подпунктов.

При этом адвокат подчеркнул, что даже если срок давности по преступлениям, совершение которых вменяется Фургалу, прошел, то суд все равно рассмотрит дело и лишь в приговоре освободит его от ответственности.