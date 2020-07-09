Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть освобожден от уголовной ответственности за организацию убийства и покушения на убийство. Об этом адвокат Андрей Беловодский сообщил ТАСС.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», сотрудники Следственного комитета (СК) России и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Фургала по подозрению в организации убийства и покушения на убийство. В его отношении было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям.
Губернатор был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы (ОПГ), которая причастна к совершению особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах.
«Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям», — процитировал Беловодский текст 78-й статьи Уголовного кодекса (УК) России.
Он напомнил, что статья УК «Убийство» может быть тяжкой или особо тяжкой в зависимости от пунктов и подпунктов.
При этом адвокат подчеркнул, что даже если срок давности по преступлениям, совершение которых вменяется Фургалу, прошел, то суд все равно рассмотрит дело и лишь в приговоре освободит его от ответственности.