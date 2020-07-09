«Инкриминируемая Фургалу статья 105 УК РФ ("Убийство") считается тяжкой или особо тяжкой, в зависимости от пунктов и подпунктов», — заявил он. Согласно статье 78 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности»), человек освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, то есть со дня их совершения прошло 15 и 16 лет.

Однако, как пояснил защитник, в случае, если срок давности по преступлениям прошел, суд все равно будет рассматривать дело и только в приговоре сможет освободить подсудимого от ответственности.

Часть статьи, которая инкриминируется Фургалу, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (наложен мораторий). При этом вопрос о применении сроков давности к особо тяжким преступлениям против личности и общественной безопасности, наказываемым пожизненным лишением свободы или смертной казнью, решается судом в каждом случае индивидуально.