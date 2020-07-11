В США отменили первую за 17 лет смертную казнь

коронавируса , трех совершивших тяжкие преступления смертников уже на следующей неделе лишат жизни. Критики отмечают политическую подоплеку принятого властями США решения и сомневаются, что показательные экзекуции собьют волну захлестнувшей Америку в последние месяцы преступности. В ближайшее время США возобновят казни уголовников, осужденных федеральными судами страны. Несмотря на 17-летний перерыв в исполнении высшей меры наказания и новый резкий всплеск в стране эпидемии, трех совершивших тяжкие преступления смертников уже на следующей неделе лишат жизни. Критики отмечают политическую подоплеку принятого властями США решения и сомневаются, что показательные экзекуции собьют волну захлестнувшей Америку в последние месяцы преступности.

Первым "на эшафот" в расположенной в штате Индиана федеральной тюрьме Терре-Хот уже в понедельник пойдет осужденный в 1996 году за тройное убийство Дэниел Ли . Из-за пандемии COVID-19 этот заключенный в течение последних нескольких месяцев не мог встретиться со своим адвокатом. Против его казни выступал вынесший приговор судья. А родственники жертв преступника просили отсрочить экзекуцию. Они уверены: осужденный получил "вышку" несправедливо, а за убийство семейной пары и их 8-летней дочери должен отвечать другой человек. Несмотря на это, все апелляции на перенос казни были отклонены властями, в том числе Верховным судом США. Ожидается, что Ли, как и еще двум другим приговоренным к "вышке", находящимся в этой тюрьме, уголовникам, введут смертельные инъекции, вызывающие остановку дыхания.

Бюро тюрем США сообщило, что разрешит присутствовать при этой "процедуре" членам семей преступников и их жертв. С одной оговоркой — все они должны будут надеть защитные маски и перчатки. Оговорка небезосновательная, ведь коронавирус ударил по пенитенциарной системе США особенно сильно и сотни жертв инфекционного заболевания в стране с самым большим количеством тюремного населения в мире — 2,3 миллиона человек сидят в американских "местах, не столь отдаленных" — были и среди заключенных, и их надзирателей.

Общественно-политические дебаты о необходимости отказаться от практики смертной казни идут в "демократических" Соединенных Штатах уже давно. Удивительно, но в основном разговоры ведутся не о самом факте убийства человека, а о том, каким образом гуманнее всего умертвлять арестантов. Так, затянувшийся спор о препаратах для смертельных инъекций привел к длительной паузе на экзекуции в федеральных исправительных учреждениях — с 2003 года и до сегодняшнего дня высшая мера наказания в них в исполнение не приводилась. Однако в тюрьмах отдельных штатов заключенных казнили без остановки, причем различными методами — от электрического стула до газовой камеры. Последний раз это произошло в начале минувшего февраля, когда преступника умертвили в "палате смерти" техасской тюрьмы, пишет газета USA Today.

Смертной казни в США ожидают более 2600 приговоренных.

Напомним, что высшая мера разрешена и применяется в 28 из 50 американских штатов. И, судя по результатам соцопросов, большинство американцев поддерживают такой способ наказания совершивших тяжкие преступления. Так, проведенное в прошлом месяце исследование службы изучения общественного мнения "Гэллап" показало, что за смертную казнь сегодня выступают 54 процента опрошенных респондентов. Точку в споре о казнях на федеральном уровне недавно поставил генеральный прокурор США Уильям Барр

"Американский народ, действуя через конгресс и руководителей обеих политических партий, требует, чтобы обвиняемые в самых отвратительных преступлениях получили смертную казнь", — заявил чиновник в июне.

Согласно последней информации, своей незавидной участи в США ожидают более 2600 приговоренных. Известно, что в 2019 году было казнено 22 преступника, в 2018 г. — 25.

В контексте снятия 17-летнего моратория на казни в федеральных тюрьмах США обращает на себя внимание выбор властями страны не только времени, но и конкретных преступников для возобновления этой практики. Происходящие в последние месяцы массовые беспорядки в США, вызванные обострением межрасовых противоречий, стали причиной дикого разгула преступности на улицах американских городов. В Нью-Йорке число убийств в последние дни выросло на 30 процентов, инцидентов со стрельбой — на 130 процентов, разбоев и грабежей на 118 процентов. Издание New York Post на днях вышло под отчаянным заголовком "Опустошенный преступностью город взывает о помощи!". Стали чаще стрелять в Атланте, Вашингтоне, Филадельфии и Чикаго — распоясавшийся криминал повсюду выходит из-под контроля полиции. И это неудивительно, ведь саму полицию оппозиционные президенту США Дональду Трампу политики из конъюнктурных соображений "макнули лицом в грязь", затравили и пригрозили лишить финансирования за использование силы против нарушителей закона. Стоит ли после этого удивляться, что американские офицеры-правоохранители сейчас массово увольняются, не желая терпеть действия нерешительных политиков и вакханалию на улицах, с которой ничего нельзя поделать.