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Российского губернатора задержали по подозрению в покушении на убийство 

Lenta.ru и ещё 13 55 минут назад
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По версии следствия, Фургал — организатор покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Деяния организованной преступной группы были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Обвинения Фургалу будут предъявлены в ближайшее время. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.
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Криминал , Видео , Происшествия , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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