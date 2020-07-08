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«Мы жили в страхе»: почему тулунского маньяка ловили целых 30 лет 

РИА Новости 28 минут назад
«Мы жили в страхе»: почему маньяка ловили 30 лет
Фото: © СУ СКР по Иркутской области
Более двадцати изнасилований, два убийства и десятки потерпевших — почти 30 лет маньяк держал в страхе жителей сибирского Тулуна. Ни одна из жертв не видела его лицо и не могла дать точного описания — поиски каждый раз заходили в тупик. Выйти на подозреваемого удалось лишь следственно-оперативной группе, ранее поймавшей самого жестокого серийного убийцу современности Михаила Попкова. О том, как это произошло, — в материале РИА Новости.

Усы и запах солярки

Нападения на девушек начались в Тулуне в первой половине девяностых. Преступник подходил к жертве со спины, приставлял к горлу нож, отводил в безлюдное место — чаще всего к заброшенному зданию недостроенного родильного дома — и насиловал.
“В 2008-м там убили женщину, — вспоминает в беседе с РИА Новости местная жительница Наталья. — После этого милиционеры принялись активно патрулировать улицы. Девушек просили не гулять вечерами поодиночке. И хотя в то время муж каждый день встречал меня с работы, идти мимо этого места было очень страшно".
По словам Натальи, сотрудники правоохранительных органов не предупредили людей, что в городе орудует маньяк. Либо не хотели вызвать панику у населения, либо сами еще не поняли, что изнасилования — дело рук одного человека. Похожие эпизоды объединили в одно уголовное дело лишь спустя годы.
Заявлений об изнасилованиях становилось все больше, однако преступник был очень осторожен. Нападал в темное время суток, говорил тихо, не показывал лицо. Средний рост, плотное телосложение, усы, грязная одежда — вот и все приметы.
Почти все девушки запомнили стойкий запах алкоголя и солярки, исходивший от насильника. Но этих зацепок было недостаточно. В итоге после многолетних безрезультатных поисков расследование приостановили.

Охотники на маньяков

В 1990-е в Иркутской области орудовал еще один серийник — экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков. В 2012-м его арестовали и в итоге приговорили к пожизненному лишению свободы. На его счету было около 80 доказанных убийств — гораздо больше, чем у печально известных Чикатило и Пичушкина.
Ангарским маньяком занималась оперативная группа из наиболее опытных сотрудников СК и МВД. Возглавлял ее следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области Евгений Карчевский.
"В конце декабря 2017-го мы передали в суд дело Попкова и тем же составом взялись за поиски тулунского насильника, — рассказывает подполковник юстиции. — В город отправились два следователя и пять оперативников. Они прожили там целый год, лишь иногда выбираясь в Иркутск на выходные".
Первым делом силовики допросили работников вагонных депо, трактористов, водителей-дальнобойщиков, таксистов — всех, кто так или иначе имел дело с транспортной техникой и, следовательно, с соляркой. Взяли образцы ДНК, но совпадений с генотипом насильника эксперты тогда не выявили.
Оперативники повторно побеседовали с жертвами маньяка, составили фоторобот и стали проверять каждого жителя Тулуна, подходящего под описание.
"Внешность насильника была довольно заурядной, — объясняет следователь. — Коренастый, невысокий — такой чуть ли не каждый второй. Тем не менее мы разбили город на сектора и поочередно стали допрашивать всех подозреваемых, а также брать эпителий полости рта для генетического анализа. В общей сложности проверили 15 тысяч человек — треть населения Тулуна и соседних поселков".
Поиски осложнялись тем, что маньяк несколько лет никак себя не проявлял. Следователи даже рассматривали версии, что он либо скончался, либо попал в тюрьму за другие преступления.
Но в январе 2019-го в кабинете Карчевского раздался звонок из экспертно-криминалистического центра. Специалисты обнаружили совпадение генотипа насильника с образцами ДНК 51-летнего жителя Тулуна Павла Шувалова. В ту же ночь его задержали, а на следующий день предъявили первые обвинения и, по решению суда, отправили в СИЗО. К слову, пока искали маньяка, попутно раскрыли еще несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений.

Примерный семьянин

Шувалов почти всю жизнь проработал бульдозеристом на местном угольном карьере. В молодости женился — супруга преподавала русский язык в школе. В семье росли двое детей.
По словам бывших коллег, Шувалов ничем не выделялся: спокойный, малообщительный, даже немного замкнутый. Любил выпить, но при этом агрессии не проявлял. Уволился несколько лет назад из-за проблем со здоровьем.
Шувалова обвинили в десяти изнасилованиях, затем прибавили еще 16 эпизодов, включая два убийства. Все преступления, по версии СК, он совершил в период с 1992-го по 2019-й. В отличие от других маньяков, тулунский действовал спонтанно.
"Он шел по улице, замечал девушку и, если уже стемнело, вокруг не было людей, а жертва не оказывала серьезного сопротивления, насиловал ее, — говорит Карчевский. — Поскольку Тулун город небольшой, среди пострадавших были и знакомые Шувалова. Но они не видели его лицо, а по голосу опознать человека очень трудно".
Горожане считают, что потерпевших может быть гораздо больше. Так, жительница Тулуна Наталья Пашкова рассказала, что ее знакомую тоже изнасиловали, но в полицию девушка по каким-то причинам не обратилась.
Сейчас Шувалов знакомится с материалами уголовного дела, которые составляют более ста томов. Вину он полностью признал и охотно сотрудничал со следствием. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что преступник психически здоров и полностью отдает отчет своим действиям. Если суд признает все эпизоды дела доказанными, Шувалову грозит приговор вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Криминал , Статьи , Павел Шувалов , Михаил Попков , СКР , МВД , ФСИН , РИА Новости , Тулун
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