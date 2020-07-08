Раскрыто двойное убийство на турбазе бывшего чиновника

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Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя его заключили под стражу.

8 мая сообщалось, что на турбазе «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову, были сожжены дома и обнаружены тела двух егерей с огнестрельными ранениями. СКР возбудил уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Основная версия произошедшего — бытовой конфликт.