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Раскрыто двойное убийство егерей на турбазе бывшего чиновника 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Раскрыто двойное убийство на турбазе бывшего чиновника
Фото: РИА Новости
В Томской области задержан 42-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве двух работников турбазы «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему чиновнику Юрию Хардикову. Об этом в среду, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя его заключили под стражу.
8 мая сообщалось, что на турбазе «Хардикова заимка», принадлежащей бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову, были сожжены дома и обнаружены тела двух егерей с огнестрельными ранениями. СКР возбудил уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Основная версия произошедшего — бытовой конфликт.
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Криминал , Происшествия , Юрий Хардиков , СКР , ИТАР-ТАСС , Томская Область
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