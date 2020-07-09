Раскрыты подробности обвинений против губернатора в РФ

С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

В следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа многочисленно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей.

Сообщается, что помимо Сергея Фургала, арестованы ещё четыре участника ОПГ. Они были задержаны и арестованы ранее. Предполагаемым участникам ОПГ уже предъявлены обвинения, а Сергею Фургалу обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В 2019 году был задержан деловой партнёр Сергея Фургала Николай Мистрюков. Его подозревали в причастности к убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что в ноябре 2019 года силовики задержали экс-депутата Заксобрания Хабаровского края Николая Мистрюкова, по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. По данным защиты, в 2004 году Николай Мистрюков привлекался к делу об убийстве Евгения Зори, но тогда с него сняли подозрения.