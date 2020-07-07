ФСБ предотвратили теракт в административных зданиях Астрахани 

В Астрахани сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ, который планировал террористический акт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Астраханской области.
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
"Сотрудниками УФСБ России по Астраханской области пресечена деятельность гражданина РФ", — добавили в пресс-службе.
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